Selgusid Apollo raamatupoe rahvahääletuse tulemused

«2021. aasta oli paljude jaoks ka lugemise avastamise või uuesti avastamise aasta, sest selleks oli aega varasemast rohkem. Aasta kirjanduses oli täis üllatusi. Ka parimateks valitute hulgas oli täiesti uusi tulijaid, kelle raamat on tuhandetele eestlastele korda läinud. Seega kirjandus on trendikas kunst, mis areneb ja toob kaasa nooruslikku mõtlemist. Kui on uusi tegijad, siis on kindlasti ka uusi lugejaid. Sotsmeedia võimalused toovad kirjanduse moodsal viisil uuele põlvkonnale lihtsamini lähemale. See kajastub hästi ka hääletuse tulemustes. Oma kategoorias võitja tiitli pälvisid lausa kaks kohalikku sotsiaalmeedia fenomeni. Käsiraamatute kategoorias saavutas võidu Hooandjast ja Instagrami kontost väljakasvanud Merilin Mandeli edukas projekt «Jess, lapsed». Luuleraamatute kategoorias tegi ilma instagrami poeet Lauri Räpi esikluulekogu «Lihtsate asjade tähtsus», mis kogus hääletusel ka tervikuna kõige rohkem hääli,» märkis Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass.