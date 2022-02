«Tulevikumood» kutsub kaasa mõtlema moe- ja tekstiilivaldkonna tuleviku üle

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen selgitab: «Vajadus rohepöörde järele moe ja tekstiilivaldkonnas pole enam kellelegi uudis. Me teame, et taas- ja uuskasutus ning tekstiilijäätmete ringlusesse panek on olulised teemad, millega tegeletakse kogu maailmas. Samas on rohelise tuleviku kõrval võimalik veel palju muid stsenaariume. Üha rohkem räägitakse digitaliseerimisest, teenusprotsesside arendamisest või ka näiteks digitaalsest moest ehk siis rõivastest, mida on juba praegu võimalik osta erinevatest veebipoodidest päris kalli raha eest ja mida saab kanda ainult virtuaalselt – ehk siis näiteks Instagrami fotol või muusikavideotes. Kui me mõtleme veel sellele, et igasugused paralleelmaailmad nagu Meta, Second Life või erinevad avataridega seotud mängud on muutumas meie tulevikuks ning kõik need avatarid vajavad riideid, siis on moetööstuses ees terendamas täiesti uued väljakutsed. Neid oleks väga põnev avastada. Kolmas suund, millele me sel häkatonil samuti tähelepanu pöörame, on materjalitehnoloogia ja võimalused, mida need arengud võivad tuua. Teame, et on olemas väga spetsiifilisi materjale, mida kasutatakse meditsiinis, spordis või kasvõi kosmoses.»