ARVUSTUS ⟩ Suurnäitus, mis ei jäta kedagi külmaks

Tänavune Tallinna Graafikatriennaal üllatab formaatide ja toimumiskohtade rohkusega. Iseenesest on see pika ja rikka ajalooga sündmus: 1968. aastast järjepidevalt toimununa on see Eesti ja laiemalt Baltimaade vanim kaasaegse kunstiga seotud regulaarne suurnäitus, mille dünaamika on alati ühendanud traditsioone ja eksperimente.