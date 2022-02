Reetmise hingeline anatoomia

Tellijale

Dokumentaalteosed võivad olla üsna mitme tinglikkustasandiga, on selliseid, mis hoiavad reaalsusest kramplikult kinni, on vabamaid, neid, milles antakse voli ka fantaasiale. Määratleksin «Sure, poisu!» kindlalt viimaste sekka. Autor ei edasta meile niivõrd tuntud fakte Barbaruse biograafiast, kuivõrd Barbaruse ja teda ümbritsenud inimeste tundeid, ja eks see olegi kirjanduse ülesanne.

Otsapidi kuuluvad dokumentalistikasse ka rahva hulgas liikunud üpris pöörased kuulujutud, mis pakatasid seoses ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Varese surmaga. Nende levik on tõsiasi, nende sisu rahvalooming. Ja kui nüüd küsida, kummas oli rohkem tõtt, kas ametlikus versioonis, et surma põhjustas lühike ja raske haigus, või rahvaversioonis, et tegemist oli parteiorganite käsul NKVD poolt toime pandud tapmisega, siis kahtlemata viimases. Oligi tapmine, ainult et enesetapmine. Ametlik versioon iseloomustab jälle tõika, et toona oli peaaegu igasugune info puhas vale.