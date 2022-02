Teenetemärgi pälvinud Marge Monko: olukord on parem kui 10 aastat tagasi

Üldiselt on kunstimaailma hetkeseisu osas on Monko optimistlik: «Praegu on eesti kunstis väga hea aeg, ma näen nii palju huvitavaid ja mitmekesiseid noori kunstnikke ja mu meelest on igal pool mingi mõistmise ja koostöö soov olemas – see on õudselt oluline. Selles osas on praegu paremad ajad kui kümme aastat tagasi.»

Monko looming tegeleb valdavalt naiselikkuse representatsioonide kriitikaga ja ta lähtub oma teostes sageli nii feministlikust kui ka psühhoanalüütilisest teooriast. Ka feministlike probleemide ja küsimuste teadvustamises on kunstniku sõnul Eestis oluliselt paranenud: «Ma mäletan, et kui kusagil 2010ndatel tuua kasvõi tutvusringkonnas või sotsiaalmeedias tõstatada mingi teema, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega, siis sind võidi ikka päris rängalt rünnata. Nüüd on nii, et kui sa juhid tähelepanu mingile probleemile, siis üldine arusaam on see, et võib-olla tõesti saaks neid asju tõesti teistmoodi näidata. Ma arvan, et väga palju on Eestis sellele kaasa aidanud ka see Virginia Woolfi grupp, kus ma olen algusest peale näinud – nii et ma olen seda arengut näinud.»