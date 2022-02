Haapsalus saab Läänemaa rahva lugusid degusteerida

Teatristuudio juhendaja Elena Koidu sõnul on dokumentaalteatri žanr väga tänuväärt vorm ning paikade ja inimeste ajaloo talletamise seisukohalt lausa hädavajalik: «Oleme teatristuudios oma isiklike lugude kogumist katsetanud küll, kuid kellegi teise loo jutustamine on hoopis teine asi. Kui Anne Suislep välja pakkus, et võiksime kasutada intervjuude formaati ning süüvida Läänemaalt lahkujate, siia tagasipöördujate ja põliste asunike lugudesse, olin kohe nõus. Olen ise ka põline haapsallane. Inimeste lood on väga lahedad ja usun, et kunagi on keegi väga tänulik, et sellised intervjuud tehtud said!»

Juhendaja Anne Suislep, kes ise on Haapsallu kunagi kolinud ja elanud ka välismaal, huvitus, kas ja kuidas võiksid erineda kohalike ja sisserändajate lood: «On oluline, et me kuulaksime ja räägiksime lugusid nendest, kes elavad meie kõrval. Selleks ei pea olema kuulus suvitaja või vaimustunud välisturist. Kui keegi kuskil veel kahtleb, kas kolida siit või siia, siis usun, et meie lugudest põimitud lavastus võib aidata otsustada.»

Haapsallaste lugusid on oodatud kuulama kõik, kes alaliselt Haapsalus elavad või kes siit mingil põhjusel ära on kolinud. Oodatud on ka need, kes hoopis plaanivad siin kunagi kanda kinnitada. Lood on kogutud intervjuude formaadis ning intervjueeritavad olid nii Haapsalus praegu elavad ja tegutsevad eestlased kui ka siin elavad erineva kultuuritaustaga inimesed põhjamaadest Lõuna-Euroopani. Intervjuud on kokku põimitud terviklikuks lavakavaks.

Haapsalu Teatristuudio lavastus «Lugude degusteerimine. Kohtumine Haapsaluga». Proovisaalis stuudiolased Liisi Ansip (paremalt), Sigrid Veske ja Mihkel Palk. FOTO: Piret Pärnapuu

Haapsalu Teatristuudio lavastuses mängivad Piret Pärnapuu, Liina Valdre, Sigrid Veske, Reelika Ender, Liisi Ansip, Katrin Adamson, Marje Talvis, Eliis-Maria Koit, Elari Saar, Mihkel Palk ja Andrus Karnau. Teatristuudio juhendajad on Elena Koit ja Anne Suislep. Originaalmuusika lõi lavastuse tarbeks helilooja ja muusik Martin Aulis.

6. märtsil toimuvale esietendusele on võimalik kohti broneerida keskkonnas Fienta. Stuudiosse Väike Haapsalu (Turu 11) saabudes on võimalik osta osaliste valmistatud suupisteid ja küpsetisi. Palume kaasa võtta Covid-19 vastu vaktsineerimist tõendav või viiruse läbipõdemist tõendav sertifikaat koos isikut tõendava dokumendiga. Etendus on kahes lühivaatuses ning kestab kokku üks tund ja 30 minutit. Vaheaeg 15 minutit.