Teenetemärgi pälvinud Anne Reemann: loodan, et mu elu roll on alles ees

Anne Reemann lõpetas 1988. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana ning töötab samast aastast alates Tallinna Linnateatris. Lisaks rollidele oma koduteatris on näitleja kaasa löönud telelavastustes ja filmides ning mänginud külalisrolle teatrites üle Eesti.

Ants Lauteri nimelise teatripreemia laureaat, mitmekordne Tallinna Linnateatri kolleegipreemia laureaat ja Linnateatri publiku lemmiknäitleja on Presidendi teenetemärgi pälvimisest suisa pahvistatud. «Eks teatrinäitleja kõige suurem tunnustus on ennekõike publiku tänu, sest nende jaoks me seda kõike teeme. Mitte enda jaoks,» kommenteeris Reemann tunnustuse olulisust.

«Eks seda, millise rolli üle on põhjust kõige enam uhkust tunda, teab ka publik. Ma ise loodan, et see elu roll on mul veel ees,» lisas ta. «Samas, mulle meeldib mõte sellest, et ma võiks ühte ja sama rolli veel mitmel korral mängida. Siis ma teaksin, mida paremini teha. Kindlasti teeks midagi teistmoodi.»