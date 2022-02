«Kõik minu emast» – valus ja võimestav vaade naistele

Lavastaja Ain Mäeots rõhutab kõigis lavastust «Kõik minu emast» puudutavates intervjuudes, et tegu on üldinimliku looga naistest ja naiseks olemisest, armastusest ja valust. Seejuures toob ta korduvalt ka välja, et seksuaalsus või LGBT-teema ei ole sugugi lavastuse fookuses – tegelaskond põhineb lihtsalt 1990ndate Hispaania kireval ühiskonnal, kuhu kuulusid seksuaalvähemusedki. Tõepoolest, ka vaataja perspektiivist ei kuulu seksuaalsus ja sooline enesemääratlus lavastuse põhiteemade hulka.