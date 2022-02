Draamateatris esietendub lugu erakordse kirega Käbi Lareteist

Väga eduka karjääri kõrvale mahtusid aga ka kaks last, mitmed kirglikud suhted ja kaks abielu: esimene tippdirigendi ja teine maailmakuulsa filmilavastajaga. Kuidas see kõik ühe inimese ellu ära mahub? Intervjuus Urmas Otile on Laretei öelnud: «Ma olen ahne inimene. Ma tahan kõike. Aga kui kõike tahad, ka kõike saad…?»

«Lavastust tehes puutusime kokku paari olulise mõttega, mida võib kontserdilavalt ka teatrilavale kaasa võtta. Kõigepealt: kui on piisavalt harjutatud, tuleb tehnika ära unustada, end vabaks lasta ning lennata. Ja teiseks, ei tohi kunagi unustada, et tegelikult on see kõik ju mäng,» ütleb lavastuse kohta lavastaja Kersti Heinloo.