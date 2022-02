Tallinna Kunstihoone peamaja arhitektuurivõistluse võitsid KUU Arhitektid ja Pink

«Ootasime töid, mis säilitavad ja eksponeerivad muinsuskaitse all olevaid säravaid väärtusi, kuid samas on julged ja loovad uue kvaliteediga külastuskogemust,» kommenteeris Tallinna Kunstihoone juhataja ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Paul Aguraiuja. «Kunstihoone on praktiliselt muutumatul kujul olnud juba 85 aastat meie kunsti kodu. Arhitektuurivõistluse tulemusel saadud lahendus aitab Kunstihoonel olla ka järgmistel aastakümnetel väärikaim näitusepaik kunstnike jaoks ning eelistatuim kunstielamuse pakkuja külastajaile.»