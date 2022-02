Eesti disainerid tulevad kapist välja

Seekordne Eesti disaini päeva loosung «Märka head Eesti disaini» kutsub üles vaatama enda ümber uudishimulikuma pilguga, et avastada just kohalike disainerite loomingut. «Eesti lauljaid ja näitlejaid tunnevad kõik nägupidi, disainereid teatakse aga äärmiselt vähe. Erialaliit soovib lähemalt tutvustada neid töökaid ja andekaid loomeinimesi, kelle toodetel me iga päev istume või kelle riideid ja ehteid kanname,» sõnab Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu president ja idee algataja. Eesti Disainerite Liidu missiooniks juba aastaid on tutvustada Eesti disaini nii kodus kui piiri taga.

Sotsiaalmeedias tasub otsida tunnuslikku märksõna #märkameeestidisaini, mille egiidi all astuvad publiku ette hoopiski disainerid ise. Tavapärasema toote- ja brändikeskse tutvustamise asemel tullakse pildile oma näoga, avatakse lähemalt elukutse tagamaid, inspiratsiooni ja õnnestumisi. «Eesmärk on tutvustada valdkonda läbi tegijate, et disain ei jääks eluvõõraks või kaubanduse reklaamteadete varju,» selgitab tänavuse disainipäeva eestvedaja Piret Mägi.

Muidugi on oodatud kõik inimesed ka ise pildistama ja näitama oma kodudes leiduvaid kohalikke disainipärle, olgu selleks mõni legendaarne klaasnõu, uuemast ajast Susimusta spordirõivas, Elmet Treieri disainitud Ray Boy tool, Monika Järgi brändi Tekstiil Ruumis loodud mummuline Pohl vaip või mõni Tarmo Luisu äkilisema stiiliga valgusti.

Merike Rehepapp, haridusdisaini edendaja: «Asjad on nagu inimesed meie ümber. Me oleme õnnelikud kui meid ümbritsevad head inimesed, kes hoolivad meist, sobivad meie isiksusega ning täidavad just seda funktsiooni, mida sel hetkel meie elus täita vaja on, omandades selle läbi tähendusi meie jaoks. Sama lugu on asjadega ehk disainiga. Peamine küsimus on ära tunda, mida meil tegelikult vaja on. Lõksud asjade maailmas on täpselt samad mis inimestel omavahel. Kui valime kaaslasi enda teekonnale valedel põhjustel, oleme lõksus ja õnnetud, kuid ise süüdi paraku. Üheväärselt head inimesed kui ka väärt esemed meie ümber teevad õnnelikuks. Selle «hea» äratundmine võtab aga aega.»

Õhtul loob tähistamis-meeleolu esmakordselt aset leidev ning kõigile avatud Disainiviktoriin Tallinnas, hubases kohvikus Kopli Köök. Publikul tasub saabuda aegsasti, et valida menüüst maitsvad suupisted ning leida omale meeskond, kellega ühiselt võistlustulle astuda.

Nädalavahetusel kutsub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum veel viimaseid päevi avatud näituse «Nulltuju. Eesti moe avangard 2000-2010» kuraatorituuridele. Kui aga kodukant juhtub olema Londonis, siis just parasjagu saab nautida YKK näituseruumi vaateaknal Riina O väljapanekut eksperimentaalset SCOBY-compo koti- ja aksessuaarikollektsiooni, mis valminud uuenduslikust materjalist: teeseenejoogi e kombucha käärimisel tekkivast bakteriaalsest tselluloosist.