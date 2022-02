Strandberg blogib: vabariigi aastapäeva kontsert Estonias

Vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse kontseptsiooni keskmes on eestlane kui küsiv inimene. Etendusele pakub rikkalikult ilmestavat ainest ka Eesti heliloojate looming.

«Sel korral on lavastuse keskseks teljeks inimene oma igapäevaste ja igavikuliste küsimustega. Küsimuste esitamine on meie elu lahutamatu osa, mis viib edasi näiteks nii teaduses kui ka aitab mõtestada maailma meie ümber ning iseend selles. Ja viimasel ajal näib küsimusi aina juurde tulevat. Kindlasti on lavastuses palju nii äratundmisrõõmu kui ka uut mõtteainet, seda saatmas suurepärane eesti muusika,» selgitas presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur kontsertetenduse ideed.