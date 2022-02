Räppar sämi laulus «Eesti, kas sa kuuled?» kõlab küsimus, kas tema on ainus, kes kardab, ja kas me oleme valmis pere ja riigi eest surema? sämi ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkesteri ettekadnes kõlas «Eesti, kas sa kuuled?» esiettekandena 24. veebruaril esmakordselt. FOTO: Eero Vabamägi

Kui me sõpru pommitatakse, kas siis on õige hetk pidu pidada? Nii küsiti 104. sünnipäeva tähistava Eesti Vabariigi piduliku kontsertetenduse eel, kuid usun, et kõik, kes said ETV vahendusel Jüri Naela lavastusest osa, vastavad, silmad veekalkvel, hing härdas valus, et jah, sellistel päevadel tuleb vabadust pühitseda ja Estonia teatrisaalis ei pidutsetud, vaid just pühitseti vabadust.