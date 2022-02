Berliinis võtsid naised võimu ja karusid

Enne festivalile jõudmist peab kohale jõudma. Berliin, mis on mu lemmiklinnade nimekirjas esikolmikus, oli kuidagi hall. Ja inimesi vähe, hallides ja mustades riietes. Nagu koju oleks jõudnud, aga tervelt kümme kraadi sooja ja ei mingit lund ega jääd. Ja kõigil need koonu moodi FFP2 maskid. See oli Saksamaal üldine nõue. Vaktsiinipassi kontrollitakse ka riidepoodi sisenemisel, aga pesemata akendega suletud ärisid hakkas ka silma. Pärast esimest päeva sain aru, et Berliin on endiselt oma kohal, aga turiste enam ei ole.