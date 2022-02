«Lagritsapitsa» jutustab päikeselises 1970ndate Californias, täpsemalt Encinos (eestlastel on omad mälestused 1992. aasta filmist «Encino Man», kus üles sulanud koopainimest nimetati Eesti vahetusüliõpilaseks) toimuva armastusloo. Ühel pool on 15-aastane, aga juba innukas näitleja ja ärikas Gary Valentine ning teisel pool juba 25-aastane daam Alana Kane. Aga selles vanuses on kümme aastat sama hea kui sajand! «You were so young, ah, and I was so free,» nagu laulavad Chris Norman ja Suzi Quatro filmis.