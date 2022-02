Valepärijannal on lühikesed jalad

Üheksaosaline seriaal käsitleb ennast libapärijannana esitlenud venelanna Anna Sorokini emotsionaalseid ja miljonitesse dollaritesse ulatuvaid finantspettusi aastatel 2013–2017 ning sellele järgnenud kohtuasja. Seriaali produtsent on Shonda Rhimes, kes on tuntud seebiseriaalide meister («Grey anatoomia», «Erapraksis», «Bridgerton»). Need kõik on olnud väljamõeldud tegelased, tõsielul põhinevat seriaali kokku pannes peab lähtuma mingil määral etteantud narratiivist.

Iseenesest on tegemist tuttava lähenemisega, kus on jahtija ja jahitav. Jahtija ehk ajakirjanik Vivian Kent (Anna Chlumsky) tahab saada lugu vangis istuvast petturist Annast (Julia Garner) ehk jahitavast. Nii nagu krimiseriaalides on kiiksuga geniaalne detektiiv, kes üritab kinni püüda või tunnistama panna veelgi suurema kiiksuga ja nupukamat kurjategijat. Ajakirjanikutöö on uurija tööga sarnane, on vaja uusi fakte, neid kontrollida ning teha seda kõike kutse-eetika piirides. Nii püüab ka viimaseid kuid rase Vivian saada kätte Anna lugu nii teda ennast kui tema tuttavaid lahti muukides. Seriaal põhinebki suuresti ajakirjanik Jessica Pressleri 2018. aastal ajakirjas New York ilmunud artiklil.