Solaris Galeriis avatakse Aleksejs Naumovsi, Vilen Künnapu ja Liisa Kruusmägi ühisnäitus

«Värvikirev floora oli siin ammu enne meid – esimesed taimed hakkasid maapinnal kasvama juba 450 miljonit aastat tagasi. Sõna jungle kõlal on mitmeid tähendusi erinevates keeltes ja ka sümbolina. Enamasti viitab see millegi metsiku vohamisele, täpsemalt sellele, et taimed võtavad üle mingi ala looduses. Dzungel muutubki ajas kui tuultes voogav ja vohav aas, nagu universum isegi – pidevas liikumises. Antud näituse lõuenditelt vaatab ta vastu paljudes väga erinevates vormides. Võib näha, kuidas Brasiilia favelas on putkade labürint võtnud üle mäekülje või pilvelõhkujate meri kunagised New Yorki alad. Džungel peegeldub oma troopilises värvikirevuses suvise Itaalia kaluriküla Burano hoonete fassaadidel ja voogab metsiku kosena meie endi Põhjamaa looduses. Meisterlikult maalitud teostel on selle termini kohalolu tunda nii loodus kui linnavaadetes. Värvilised ja maalilised augud meie sinakas hallis reaalsuses – kauged oaasid keset talve. Momendid, kus aeg ja ruum on paindunud maalikunstniku pintsli ees, võtavad vaataja kaasa, viivad unistustesse,» kommenteerib näituse kuraator Meelis Tammemägi.

Aleksejs Naumovs (sündinud 1955) on osalenud näitustel alates 1977. aastast. Ta on osalenud ca 45 grupinäitusel ja omanud umbes 65 isikunäitust Lätis, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, Leedus, Eestis, Taanis, Itaalias, USA-s jne. Pärast magistrikraadi saamist Läti Kunstiakadeemias, jätkas maalikunstnik õpinguid ja liikus kiiresti karjääriredelil kuni 1997. aastal sai temast Läti Kunstiakadeemia prorektor ning aastateks 2007–2017 kooli rektor.

Autori puhul on tegemist tänapäeval haruldaseks muutunud vabaõhumaalijaga, kes läheb suureformaadilised lõuendid kaenlas loodusesse või linnakeskkonda, suleb hetkeks silmad, tunnetab koha vaimu ja energeetikat ning kannab selle seejärel hoogsate pintslitõmmetega lõuendile. Kunstnik on innukas rännumees, nõnda sünnivad tema teosed kaunites ja kaugetes paikades üle maailma ning vahel ka väga ekstreemsetes tingimustes.

Vilen Künnapu (sündinud 1955) on Eesti maalikunstnik ja arhitekt. Vilen on lõpetanud 1971. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi, alates 2000. aastast on ta Tallinna Tehnikakõrgkooli professor. Ta on projekteerinud hulgaliselt hooneid Tallinna ja Tartu kesklinnas, nende seas näiteks Viru keskus Tallinnas, Tigutorn Tartus. Vilen Künnapu on Aleksejs Naumovsi hea sõber, neid seob ka armastus maalikunsti ja arhitektuuri vastu. Mõlemad autorid on käinud koos mitmetel reisidel maalimas, ühiselt on maaliloomingut loodud nii Vileni jaoks koduses Tallinnas, kui ka suvises Buranos.