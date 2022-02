Juri Lotman – tähendusväljade geograaf

1969. aastal sõnastas ta ühes ajaleheartiklis mõned küsimused, mis talle toona teoreetilisteks mõtisklusteks kõige enam alust andsid: «Milline on informatsiooni edastamise mehhanism? Mis tagab tema edastamise usaldusväärsuse? Millistel juhtudel on põhjust temas kahelda? Ja mis õieti tähendab «mõista»?» («Inimesed ja märgid», Vikerkaar 1/2000)

Siit ilmneb, et Lotmani teoreetilisel mõtlemisel oli väga kantiaanlik vundament, tema sooviks oli tähenduse võimalikkuse transtsendentaalsete tingimuste postuleerimine. Lotmani peateos – mis jäi sellisel moel kas õnneks või kahjuks kirjutamata – võinuks vabalt kanda mõnd kõrgkantiaanlikus vaimus ja stiilis pandud pealkirja, nagu näiteks «Puhta kultuuriteadvuse kriitika» (või siis vähemalt «Prolegomena igale tekstianalüüsile, mis on võimeline esinema teadusena»).

Kultuurisemiootika pidi algse ideaali järgi olema kultuuri eneseteadvuse kõrgeim aste, iselaadne teaduste teadus. Ja eks ta omal moel ongi. Kuid oma ettevõtmise kantiaanlikult mastaapsest pretensioonist Lotman aja jooksul loobus. Seda ilmselt eelkõige seetõttu, et mõistis, kui lootusetu on allutada staatilistele teooriamudelitele objekte, mis on oma loomult dünaamilised.