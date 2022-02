Katrin Siska ja Triinu Kivilaan lahkuvad Vanilla Ninjast

«Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu,» ütlevad Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. «Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit «Encore» tegime.»