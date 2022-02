Vaal galeriis avatakse Marko Mäetamme isiknäitus «Tantra mantra kamasantra»

«Tantra mantra kamasantra» on Mäetamme kahe uue seeria teoste väljapanek, mis talle omaselt on muidugi ühiskonnakriitilised ja eluliselt humoorikad. «Ma ei tee ühtegi näitust eilsest päevast – mind inspireerib tänane,» viitab Mäetamm selle näituse algallikale.

Näitusel on ka eksponeeritud teosed kahest seeriast: «Tantra mantra kamasantra» ja «Our little maška is taking ayahuasca». Seal kohtumegi kunstniku alter ego jänes Maškaga, kes oma enesearendamise teel ei põrku tagasi isegi kõige alternatiivsemate meetoditega eksperimenteerimisest.