Kui Miles Davise 1959. aasta stuudioalbumi «Kind of Blue» esimene lugu «So What» mängima hakkas, jooksis mul üle kere külmavärin. Ma olen seda plaati kuulanud sadu kordi, aga mitte iialgi pole nii selget tajunud, kuidas klaverihaamrid Bill Evansi sõrmede all vastu keeli löövad, need siis võnkuma hakkavad ja vibratsioon klaveri kere helisema paneb.