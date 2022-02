Eesti peatab riikliku kultuurikoostöö Venemaaga

«Eesti ja Venemaa suhted on keerulised olnud kogu aeg, kuid kultuurialane läbikäimine on meile siiski olnud tähtis. Sõda Ukrainas on pannud kultuurikoostöö väga valusa löögi alla. Me mõistame, et praegu kannatab kogu kultuurivaldkond nii Eesti kui ka Vene poolel, kuid maailma üldsus ei tolereeri rahvusvahelise õiguse rikkumist, teise riigi territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse ründamist,» põhjendas kultuuriminister Tiit Terik (KE).