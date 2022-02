Vene filmid kaovad kinodest

Ometi tilgub siit-sealt väiksemaid otsuseid, eriti mis puudutab kultuuriüritusi üle Euroopa, resoluutseid otsuseid kultuuriinimeste poolt, kes on otsustanud anda oma kui tahes väikese panuse, et näidata üles solidaarsust Ukrainaga. Sest relvakonflikt Ukrainas pole ainult Ukraina probleem – see on meie kõigi probleem. See mõjutab meie kõigi elu, meie tarbimisharjumusi, eriti mis puudutab alkoholi ja ooperit ehk pikemas perspektiivis ka kultuuri, mida tarbime.