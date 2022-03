IN MEMORIAM. ⟩ Energia, mis ei kao...

«Kaug-Idas öeldakse, et sulle peab andma tehniliste oskuste maksimumi ja siis võid sa minna lasta. Tippu tõusevad aga need, kes lisavad veel midagi sinna juurde, oma isiksuse,» ütles Leo. Ja lisas kohe, et tänases arhitektuuris on isiksus kadumas. Jah, tema armastas tugevaid loojaid. Kahn, Le Corbusier, Malevitš ja paljud teised suurmehed olid need, kel ta lasi end mõjutada.

«Just see harmoonia köidab mind, ja teine asi – see tühjus! See peab maja ümber olema!» ütles ta ühe vestluse käigus. «Mina väidan, et looming sünnib tühjusest. Aga kui sa oled noor, siis sa arvad, et sa oled ise selle ande omanik, aga tegelikult – mida vanemaks saad, seda rohkem mõistad, et see on sulle antud. Ja kui sa seda ei kasuta, kui sa ei loo, siis sult võetakse see üldse ära,» lisas hiljem. Malevitši tühjusesse juhatav must ruut jäi talle saatjaks ilmselt surmani.