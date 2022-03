SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhina jätkab Esper Linnamägi

«Eesti Filharmoonia Kammerkoori pühendumisel ja märkimisväärsetel saavutustel muusikamaailma meistriklassis on oluline roll Esper Linnamägi professionaalsel juhtimisel. Jagan heameelt, et Esper on valmis oma elu jätkuvalt Eesti filharmoonia kammerkoorile pühendama,» ütles konkursi komisjoni juhtinud nõukogu liige Ilona Leib.

Esper Linnamägi juhina tegutsemise ajal on Eesti filharmoonia kammerkoor kujundanud nii Eesti kultuurimaastikku kui kuulunud rahvusvahelisse kõrgtasemel klassikalise muusika kontserdiellu, mida näitab jätkuv koostöö paljude tippmuusikutega kogu maailmas, sh Los Angelese Filharmoonikud ja Gustavo Dudamel, Les Musicens de Louvre ja Marc Minkowski, Londoni sümfooniaorkester ja Sir Simon Rattle jpt.

Kammerkoori on kutsutud esinema sellistesse väärikatesse kontserdipaikadesse nagu Viini kontserdimaja, New Yorgi Carnegie Hall, Sydney ooperimaja, sel hooajal esineti Zürichi Tonhalle’s, La Seine Musicale’s jm. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti filharmoonia kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas. Viimaste oluliste sündmuste hulka kuuluvad veel osalemine eelmise aasta suvel Aix-en-Provence’i ooperifestivalil Kaija Saariaho ooperi «Süütus» maailmaesietendustel ning mitmed plaadiauhinnad Schnittke ja Pärdi loomingu salvestiste eest – Gramophone’i auhind, Grammy-nominatsioon ja «Diapason d'Or de l'Année».

Esper Linnamägi sõnul on Eesti filharmoonia kammerkoori eesmärk olla paindlik institutsioon muusikavaldkonnas, kes on avatud erinevale repertuaarile ning pakub ettekannetel parimat kvaliteeti. «Töötame Eesti muusikakultuuri arendamise nimel ning esitleme seda enda publikule nii Eestis kui erinevates kontserdisaalides kõikjal maailmas. Eesti filharmoonia kammerkoor aitab kanda meie rahvuslikku identiteeti ning on klassikalise muusika valdkonna hinnatud kollektiiv nii kohalikul kui rahvusvahelisel areenil,» ütleb Linnamägi.