Draakoni galeriis avatakse Jaan Elkeni isiknäitus

Jaan Elken: «Kunstnikuna loon ma visuaalselt teatud terviklikkusele pretendeerivaid maailmu, mille intellektuaalse suunisega koordinaadid on suunanud mind ühel või teisel kombel. Metafoorsete maastike arhitektoonika on inspireeritud nii lagunevatest liustikest ja kivikõrbetest («Atlase mägede lumepiir», «Türkiis ja jää»), kui eksootiliste kultuuride varemeparkidest ja märksüsteemidest («Põhja-Aafrika, taaskülastatud», «Maroko»). Lagunemist poetiseeriv, sisemise ning välise vahelist ühisosa kompav esteetika on pigem vähemuslik, massiturismi ja kitšitööstuse hõivatud territooriumite kõrval näen miljonit võimalust tegelikkuse kaardistamiseks enda reeglite järgi. Reise, mida akumuleerida loomingusse, aastatel 2020–2022 polnud, kuid maalikunstniku võimuses on luua tugevaid simulatsioone. Tunnen lausa füüsiliselt, kuis maalikunsti jõud peitub emotsionaalses kõrgepinges, otsekui transis viibides skitseerin tundmatut ja/või ees ootavat.»

Jaan Elken (1954) on maalikunstnik, kunstikriitik (avaldanud üle paarisaja kunstikriitilise ja kunstipoliitilise artikli), kuraator ja kunstipedagoog. Aastatel 1997–2018 Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maalikunsti õppetooli professor (kuni maalieriala sulgemiseni Tartu Ülikoolis), 2018. aastast Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessor. Alates 1981. aastast kuulub Elken Eesti kunstnike liitu. 1970. aastatel hüperrealistlikus laadis alustanud kunstnik on praeguseks kujunenud abstraktse suuna üheks olulisemaks esindajaks Eesti maalikunstis. Tunnustused: 2020 AkzoNobeli kunstipreemia; 2011 Ado Vabbe kunstipreemia; 2007 Valgetähe IV klassi teenetemärk; 2006 Kristjan Raua nimeline kunsti aastapreemia: 2002 ES Sadolini kunstipreemia; 2000 Konrad Mäe maali aastapreemia; 1979 Baltimaade noorte kunstnike triennaal. Leedu Kultuuriministeeriumi peapreemia.

Elkenil on olnud üle 70 isiknäituse, sealhulgas näitused Pärnu UKM-is (2009, 2014), Tallinna kunstihoones (2005), Tartu Kunstimuuseumis (2005), Adamson-Ericu muuseumis (2000) ning näitused Berliinis, Kiievis, Riias ja mujal.

Lisaks esinenud arvukatel grupinäitustel: 2018 «Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]», Kumu kunstimuuseum; 2016 «Külm pilk. Hüperrealismi variatsioonid Eesti kunstis», Kumu kunstimuuseum; 2009, 2013, 2015 Nord Art, Kunstwerk Carlshütte, Rendsburg/Büdelsdorf (Saksamaa); 2014 «Tallinn S`Invite À Carcassonne», Chapelle des Jesuites, Carcassonne (Prantsusmaa); 2013 «In between zwischen Energie und Materie», Alte Oberpostdirektion, Hamburg; 2012 «In between new abstraction & new concretion – New Abstraction» väljapanekus (Werkstattgalerie), Klaipeda kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus; 2012 «Art Vilnius '12» (Werkstattgalerie, Berliin); 2011 «Mystics and Moderns: Painting in Estonia before Glasnost», Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, NJ, USA jpm.