Vanemuise sümfooniaorkestri kevadkontsert avaldab toetust Ukraina rahvale

Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul kõlab Ukraina sündmustest ajendatuna kevadkontserdi alguses Ukraina hümn ning kava täiendab ukraina helilooja teos. «Me ei saa vaadata mööda Ukrainas toimuvale. Oma toetusavaldusena Ukraina rahvale nende vabadusvõitluses oma maa ja kultuuri pärast esitame kontserdil ukraina helilooja Myroslav Skoryki lüürilise miniatuuri «Melodija», kontserdi alguses kõlab Ukraina hümn, mida dirigeerib Ukraina juurtega Vanemuise teatri peakoormeister Aleksandr Bražnik,» rääkis Risto Joost.

Vanemuise sümfooniaorkestri kevadkontserdil saavad kokku kolm naabrit. «Kodumaine helilooja Ardo Ran Varres on juba pikemat aega Vanemuise teatris uue ooperi «Põrgupõhja uus Vanapagan» juures töötanud, seega tundus suurepärane võimalus pakkuda publikule tema värskelt valminud klarnetikontserdi esiettekannet just Vanemuise kontserdimajas. Märtsis esietendub balletiõhtu «Tulilind / Šahrazad». Niisiis on kevadkontserdil võimalus juba soojenduseks Rimski-Korsakovi legendaarselt kaunist sümfoonilist süiti kontserdilaval kogeda. Kontserti juhatab tunnustatud läti dirigent Atvars Lakstīgala, kes on olnud pikaaegne Liepāja sümfooniaorkestri kunstiline juht, mis omakorda annab lõunanaabrist helilooja Arturs Maskatsi «Tangole» autentse tõlgenduse,» rääkis Joost, lubades, et kava on põnev ning teoste kooslus mõjub värske ja aktuaalsena.

Kevadkontserdil kõlab läti helilooja Arturs Maskatsi orkestrioopus «Tango», mis valiti 2003. aastal mainekal kompositsioonikonkursil «Masterprize» enam kui tuhande võistlustöö seast kuue parima sekka ning toodi ettekandele finaalkontserdil Londonis. Helilooja on ühendanud mitme suurkuju (Stravinski, Ravel, Šostakovitš, Piazzolla jt) tangod üheks dramaatiliseks jutustuseks sümfooniaorkestrile, pannes oma «Tangosse» kõike – teatrit, kino ja tantsu.

Ardo Ran Varrese klarnetikontsert «Kahe tu(u)le vahel» viitab meie tänasele päevale. «Vastandlikku informatsiooni on pea kõige kohta. Polariseerumine toimub kõikmõeldavates küsimustes. Kui sa aga poolt ei taha valida, siis valitakse see sinu eest. Nõnda ongi kontserdi esimene ja kolmas osa kui kaks vastandjõudu – naiivsus ja agressiivsus –, mis otsivad teineteise poole teed. Keskmine osa püüab leida n-ö kolmanda tee võimalust, vaadates sügavamalt endasse. Keegi meist ei arva, et oleme kindlapiiriliselt nii- või naasugused, pigem ikka nõnda, et käitume vastavalt olukorrale ja vastavalt tuleb valida ka hoiak ja hääletoon,» rääkis Varres.

Klarnetikontserdi solist on Norra rahvusooperi klarnetirühma abikontsertmeister Signe Sõmer. «Ta on suurepärane muusik, kellega mul on olnud ladus koostöö teose sünnihetkest alates,» ütles Varres, tuues välja, et klarnetikontsert ongi pühendatud just Sõmerile ja Varrese Tallinna muusikakeskkooli-aegsele klarnetiõpetajale Hans Suurväljale (1933–2004).