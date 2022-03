Kinodesse jõuab menuka kodumaise dokumentaali järjelugu

Režissööri sõnul on tegemist ühe põlvkonna looga ja nende vaatega elule, Eestile, tulevikule. «Läksin avatud meelega uurima, kuidas Karit, Doris, Fred ja Joonas on aastatega muutunud ja kui sarnaselt nad maailma tajuvad,» selgitab Tõemäe. «Väga huvitav oli võrrelda tänaste noorte elu selle ajaga, kui olin ise noor. Filmi lugu ongi üles ehitatud nendele võrdlustele.» Režissöör usub, et oma poeetilise filmikeelega tekitab see vaatajates positiivse emotsiooni.

Dokumentaalfilm «Sellest saab meie suvi» peategelased Karit, Doris, Joonas ja Fred on tavalised eesti noored. Nad on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. Võimalusi on palju ja valikute tegemine vahel päris keeruline. Olukord Eestis ja maailmas seab erinevaid väljakutseid, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu. Millest nad nüüd mõtlevad ja unistavad? Mis on aastate jooksul muutunud ja milline paistab tulevik?

Samadest noortest 2010. aastal valminud dokumentaal «Aeg on siin» jälgis Kariti, Dorise, Fredi ja Joonase esimest kooliaastat. Tookord vaatas filmi kinodes üle 5000 ning teleekraani kaudu lausa üle 100 000 inimese. Filmi saab hetkel vaadata Jupiteri portaalis.

Dokumentaalfilm «Sellest saab meie suvi» esilinastub Solaris keskuse Apollo kinos 10. märtsil. Seejärel saab filmi vaadata kinodes üle Eesti: Apollo kinodes, Sõpruse, Artise ja Filmimuuseumi kinos Tallinnas, Elektriteatri kinos Tartus, Haapsalu ja Rapla Kultuurimajas, Paide Muusika- ja Teatrimajas, Thule Kinos Kuressaares, Viljandi Centrumi kinos, Märjamaa kinos Helk ja Võru kinos Kannel. Täpsed linastusajad ja piletiinfo on peagi leitav kinode veebilehtedelt.