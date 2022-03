Ukraina toetuseks toimuvad filmiseansid

Meie eˉlektroni tiimis oleme otsustanud ainult keskenduda tegevustele, mis toetavad Ukraina võitlust oma iseseisvuse eest. Alates sügisest oleme oma Ukrainast pärit kolleegi silmist näinud kasvavat muret oma riigi ja ema, vanaema ja vanaisa käekäigu üle. Sellesuunalist tegevust kureerivad Bohdana Korohod ja Daria Khrystych. Usume, et meie ukrainlased teavad paremini, kuidas eˉlektron praegu kasulik saab olla.

Bohdana ja Daria võtsid välkkiirelt ühendust kunstnikega Ukrainas, et välja uurida mis, kus ja kellel mida vaja on.

«Solidaarsuskino/ Ukraine Solidarity Screenings» nime all toimuvad alates 02.03 erinevad «kinoseansid» ja sündmused elektron.art keskkonnas ja elektroni stuudios Kopli 27, Tallinn. Mõistetavalt meil ei ole täpset tulevaste päevade või nädalate plaani, ajakava ega informatsiooni filmide kohta. Kõik liigub ja muutub hetkega. Vahel on meil nendega ühendus ja siis jälle pikk vaikus. See on närvesööv nii meile kodustele kuid veelgi enam Dariale ja Bohdanale kelle perekonnad on Kiievis lõksus.

Hetke olukord on selline, et sõltumatu filmiorganisatsioon «Freefilmers», kes tegutseb Mariupolis ja laiemalt Ida-Ukrainas saadab meile filme nii, kuidas internetiühendus lubab. Meie samal ajal teeme oma online saalist kino ja näitame nende loomingut, mille piletitulu läheb neile. Sama kokkulepe on Docu Days filmifestivaliga, kes saadab meile jõudumööda seitse täispikka auhinnatud Ukraina filmitegijate filmi. Meile on oluline, et toetus liigub peale suurorganisatsioonide ka nö alt üles, et toetus jõuaks kohe peale linastust kaitseliinidesse, toiduabisse ja peavarjuks.

Kolmapäeval 02.03 kell 19:00 linastub kolm filmi Freefilmersi režisöörilt Sashko Protyahilt.

Kunstnik ja liikumise kaasasutaja Sashko Protyah elab ning töötab peamiselt Mariupolis. Tema peamiseks huviks on igapäevakogemuse muutumise teema lähtuvalt poliitilistest ja tehnoloogilistest muutustest. Nagu kunstnik ise väidab, on tema filmid antropoloogilised uurimused, inimelu epistemoloogiad. Linastusi saab vaadata minnes oma interneti brauseris lehele elektron.art - sealt leiad sündmuse ja piletiostu nupu. Enne linastust toimub kogunemine ja tutvustus ning loodetavasti saame ühendust ka režisööriga.

Neljapäev 03.03 kell 21.00 linastub «Ukrainer», visuaalne jutustus mandri Euroopa kõige vähem tuntud riigi igapäevaelust. Film koosneb kuuest loost, mis on kokku toodud ühele lõuendile. Filmi on tootnud MTÜ Ukrainer, kes püüab läbi filmikeele ja uurimuse mõtestada kes on ukrainlane?

Reedel, 04.03 kell 18:00 tuleb hübriidõhtu «Unusta», mille viivad läbi Jan Kaus ja Sander Saarmets. Saab tulla kohapeale elektroni stuudiosse Kopli 27, Tallinn. Kui viibid kaugel, siis on ka seda võimalik vaadata ülekandena aadressil elektron.art.

Järgmine nädal toob loodetavasti nii dokumentaalfilmi autori Oleksiy Radinskyi teoseid kui ka Docu Days Festivali programmis osalenud kunstnike teoseid.