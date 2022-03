ARVUSTUS ⟩ Varastatud taeva tagasi varastamine

Kunst ja teadus on flirtinud juba renessansist saadik ja pole ka ime, kuigi metoodikad suuresti erinevad on nende peaeesmärk – avardada inimlikku tunnetushorisonti – üldjoontes sama. Viimastel aastakümnetel on ka kunsti ja teaduse metoodika hakanud üksteisele lähenema, kunst on muutunud uurimuslikumaks ning teadus, eriti loodusteadused, spekulatiivsemaks ja jutustavamaks. Kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel kerkis kontseptualismi laines esile terve rida kunstiprojekte, mis imiteerisid arhiveerivat, kataloogivat ja süstematiseerivat teadust. Võimsalt lõi tollal laineid Peter Greenaway kuraatorprojekt Rotterdamis «The Physical Self» (1991), sissevaade inimkeha funktsioonidesse ja mehaanikasse, mis tõi fantaasiarikkalt kokku sedavõrd erinevad autorid nagu Rene Magritte, John Coplans ja Claes Oldenburg.