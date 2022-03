Rakveres esietendub Ibseni näidend võitlusest tegutsemisvabaduse eest

Kogukonna tugisammas Rosmersholm on hiljuti tragöödia üle elanud, kuid nüüd ootavad ees pinevad valimised. Poliitiliste murrangute tuuled on jõudnud aadlik Rosmeri rikkasse pärusmõisa. Konservatiivid ja radikaalid on üle maa teineteise vastu relvi haaramas.