Vene Teater: on vaja hoida solidaarsust kõigi Eestis elavate rahvustega

«Avaldame toetust ja kaastunnet kogu kultuuriüldsusele Ukrainas, kus meie teater on käinud palju kordi esinemas, kus meist paljudel on tuttavad ja sugulased, kursusekaaslased ja sõbrad,» kirjutas teater.

Teater peab lubamatuks igasugust tegevust, mis õhutab rahvustevahelist viha. «Traagilist tagajärge vihaõhutamisest näeme me Kiievis, Harkovis, Hersonis ja Sumõs. Me peame tegema kõik endast oleneva, et see verine nimekiri lõpeks,» kirjutas teater.