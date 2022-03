Siim Raie avas Nõmmel kaasaegse kunsti müügi galerii Artrovert

Olles ise kunsti koguja, siis näen ja mõistan, kui oluline on see keskkond, milles elame ja töötame. Selle mõtestatus, vahelduvus, esteetilisus, aga ka mängulisus. Kaasaegsel kunstil on kõik need omadused muuta me meeleseisundeid ja keskkondi paremaks. Kaasaegne kunst ei pea jääma üksnes näitustele ja muuseumidesse, Artrovert galerii missioon on kunsti jõudmine meie igapäevaellu.