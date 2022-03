Smuuli «Lea» võimuvõitlused on mõjusad ka tänases päevas

Juhan Smuuli 1959. aastal valminud näidendit «Lea» on lavale toodud korduvalt, ent selle sajandi jaoks on Elar Vahteri versioon esimene. Ühtlasi tähistab Kuressaare teater lavastusega Juhan Smuuli sajandat sünniaastapäeva. Mõistagi on huvitav jälgida, kuidas Smuuli üks tuntumaid näidendeid täna publikut kõnetab. Lavastaja ise on nähtavasti küll ennetavalt otsustanud, et algsest näidendist üksi jääb väheks. Smuuli teksti pole mitte ainult kohendatud, vaid sinna ka hoolega metakihte lisatud.