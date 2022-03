Küllap võib pidada üheks verstapostiks inimese elus seda hetke, mil vanemad kaotavad oma kõikvõimsuse ja surematuse, mille lapse pilk neile paratamatult omistab. Muidugi on selles hetkes suureks saamise ja elu meelevallas olemise tajumise paratamatut nukrust, aga teisalt on see ka hetk, millest alates pilk avardub nägema ema, isa kui inimesi – ekslikke, haavatavaid ja surelikke küll, ent seeläbi ka mõistetavamaid ja andestatavamaid.