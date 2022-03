AK ⟩ Vestlused elu elementaarosakestest

«Kaksikportree» viib lugeja üle viiekümne aasta ajas tagasi, 1969. aasta vihmasesse aprillikuisesse Londonisse, kus Marlborough Fine Arti galeriis on väljas 85-aastase Kokoschka retrospektiiv. Sir Max Mallowan soovib, et Kokoschka maaliks tema abikaasast enne viimase 80. sünnipäeva portree. Kokkuleppeid kunstniku Londoni esindajaga on saadetud tegema juubilari 26-aastane lapselaps Mathew Prichard, kes peab oma vanaema «kõige ebakonventsionaalsemaks inimeseks, keda võib ette kujutada».