AJA AUK: Narkostaar

Kuulsusel – tahavad ilmselt öelda ka moralistid, aga mitte ainult nemad – on B-pool ja see B-poolgi on üks mõjukas popkultuurimüüt. Aga mitte ainult müüt, vaid ka reaalsus. Võivad ju muu hulgas meenuda Jimi Hendrixi või Kurt Cobaini viimased, üsna hallid ja tujutud päevad, või kui ajalist mõõtkava eepilisemaks venitada, siis Alice In Chainsi frontman’i Layne Staley viimased aastad kusagil võrdlemisi anonüümses Seattle’i korteris.

Koomik John Belushi on samuti üks eredamaid sellise tondimüüdi kandjaid popkultuuriloos. 5. märtsil 1982. ehk täpselt 40 aastat tagasi saabus Hollywoodist uudis, et koomik on surnud ja veel õrnas eas, 33-aastasena. Belushi uudisega kaasnesid pildid sellest, kuidas ta kanderaamil valge linaga kaetult kiirabiautosse tassitakse. Põhjuseks speedball’i üledoos ehk siis süstitud sai heroiini ja kokaiini segu (ta muide ei süstinud ennast ise, sest kartis süstlaid). Speedball on surmapõlgurluse meistriklass, kus panused on ikka juba väga kõrgel.