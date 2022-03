Kultuuri lühiuudised

Raamatukogud tutvustavad Ukrainat

Enam kui sada raamatukogu üle Eesti näitab oma toetust Ukraina-teemaliste väljapanekutega. Märtsi esimestel päevadel panid raamatukogud üle Eesti kokku Ukraina-teemalised väljapanekud, et näidata oma toetust ning pakkuda kogukonnale informatsiooni Ukraina ajaloost, kultuurist ning teemakohasest kirjandusest. «Nägin tõesti suurt vaeva, et teha väljapanek kooliraamatukogus, kus materjal on peaaegu olematu,» sõnas Kadi Prants Lasila põhikooli kooliraamatukogust. «Aga nii tahtsin teha, eriti kuna meie inglise keele õpetaja on ukrainlanna. Noor tüdruk, kes õppis ülikoolis ka eesti keele selgeks ja on juba pikemalt osa meie väikesest kollektiivist.»