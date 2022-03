ARVUSTUS ⟩ Elumetsas tuleb teha olulisi valikuid, kuid määravaks saab armastus

Astrid Lindgren on öelnud, et tema mälestused lapsepõlvest on ennekõike seotud intensiivsete mälupiltidega loodusest. Viimase kohalolu on «Röövlitütar Ronja» lavastuses mitmekülgselt tajutav. Röövlilapsed Ronja ja Birk hülgavad vanemate nägemuse maailmast, nende jaoks on mets pääsetee ja pelgupaik, kuhu hädade eest pageda.