Endlas esietendus Nikolai Baturini armastusromaani dramatiseering

Endla Teatri Suures saalis esietendus 5. märtsil armastuslugu «Noor jää», mis on psühholoogiline sisevaatlus ühe väikese kogukonna elust ja tegemistest. Lavastaja on Kaili Viidas, kunstnik Ervin Õunapuu, dramatiseerija Ott Kilusk, muusikaline kujundaja Mick Pedaja, valguskunstnik Margus Vaigur ja videokunstnik on Alyona Movko-Mägi. Osades Karmel Naudre, Veikko Täär, Carita Vaikjärv, Tõru Kannimäe või Vesse Leok, Andrus Vaarik, Ruuben Joosua Palu, Jane Napp, Ireen Kennik, Karl-Andreas Kalmet, Kati Ong, Meelis Rämmeld ja Carmen Mikiver.