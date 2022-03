Algab juubelihõnguline Tudengijazz

«Meil on väikese riigi ning muusikute arvu kohta Eestis tõesti palju jazzmuusikale pühendatud festivale – Jazzkaar, Sõru Jazz, Juu Jääb, IdeeJazz, Viljandi Kitarrifestival ja veel teisigi – nende kõigi eelkäijaks on Tudengijazz, mis esimest korda toimus 1982. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praeguse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) saalis, kus juba toona esines muusikuid lisaks omadele ka Leedust ja Armeeniast. See, et üks festival, mida on nelikümmend aastat käest kätte antud ning millel on läbi aegade olnud üle kümnete eestvedajate, on jätkuvalt elujõuline ja õitsev, on hämmastav fakt omaette.»