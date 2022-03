Raha ahvist inimest ei tee

Lihtsustatult on Bored Ape Yacht Clubi (BAYC) puhul tegemist NFTga, mida inimene võib omada. See on digitaalne token, avatarisarnane illustratsioon pärdikust, kes justkui kehitab õlgu. Ahve on kokku 10 000 tükki, kuid iga ahv on mõnevõrra erinev – nad kannavad erinevaid riideid, mõnel on prillid, müts, mõni muu efektne aksessuaar, mis lubab teadjamatel ahve üksteisest kergesti eristada.