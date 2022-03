See 1886. aastal kirjutatud Ibseni draama on Eestis vähetuntud ja vähemängitud, viimati mängiti seda Rakveres 1993. aastal. Sestap tundub Rakvere teatri valik huvitav ja tekitab ootusärevust millegi suure eel.

Lavastaja Peeter Raudsepp ütles Virumaa Teatajale antud intervjuus, et tema eesmärk on näidata, kuidas tegelikkuses isiklik on poliitiline ja poliitiline on isiklik, et inimesed hakkaksid selle loo juures kaasa mõtlema – nad peavad ise otsustama, kelle poolt nad on kogu selle isikliku ja poliitilise võitluse juures. Samuti tahab ta esile tuua 140 aastat tagasi kirjutatud lavastuses naistele arvamusvabaduse andmise teema. Viimaste aastate hoovuses, kui Eestis tõstab pead marukonservatiivsus, tundub näidendivalik põnev!