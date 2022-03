Kuidas ära tunda kunsti videomängudes?

Ilmselt oleme kõik mingil tasandil videomängudega kokku puutunud. On neid, kes on paaril üksikul korral mängupulti käes hoidnud, ja neid, kelle elu koosneb peamiselt videomängude mängimisest. Leidub igasuguseid äärmusi, aga me kõik oleme vähemalt kuulnud videomängudest.