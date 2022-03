Kersti Karu tähistab oma poolt sajandit ARSi majas vestluse ja näitusega

Kersti Karu jaoks on keraamika ala, mis ühendab eri kunstiliike: «See on universaalne, sest siin saab tegeleda nii graafika, skulptuuri kui ka maaliga. Lisaks on hõlmatud ka geomeetria ja arhitektuursed vormid. Samas vajab keraamika tohutut ettekujutusvõimet. Glasuurid on enne põletamist hoopis teist värvi ning töötades tuleb ette kujutada, millised nad ahjust tulles võiksid välja näha. Iga töö on seetõttu ka kordumatu.»

Keraamikas peitub tema jaoks saladus ja selle valmimine on justkui inimese arengu kujund. «Keraamika läbib põletusprotsessi ja valmib alles seejärel lõplikult. Ka elus on nii, et inimene peab läbima kannatusi, nö põletusprotsesse, et selle kaudu kasvada ja selgineda. Võib öelda, et töö saviga on aidanud mul aru saada elu mõttest. Seni kuni käed-jalad liiguvad, tegutsen edasi.»