Dokfoto Keskus: Aleksandra Lemke püüab ehitada sildu kogukondade vahel

Näitusel on kujutatud Soomes elavad LGBTIQA+ inimesed, kes võtavad endale koha ühiskonnas, kuhu nemadki kuuluvad. Neil on õigus sellele, et neid kuulataks ja nähtaks ning et neil oleksid meie ühiskonnas võrdsed võimalused. Selle näituse eesmärk on neid võimestada, edendada nende inimõiguseid ja suurendada teadlikkust LGBTIQA+ kogukonna mitmekesisusest.

Näitus edendab vastasseisude hävitamist. Inimestel võib olla palju identiteete ja eesmärk peaks olema võrdsus, ükskõik milline kellegi taust on. Näitusel olevad fotod on mõeldud nende rahvuslikku või usulisse vähemusse kuuluvate inimeste julgustamiseks, kes kuuluvad ka seksuaalsesse või soolisse vähemusse. Nad ei ole oma lugudega üksi. Nende piltide eesmärk on näidata inimesi sellisena, nagu nad tahavad, et neid nähtaks. Pildid võimaldavad neil väljendada oma tõelisi tundeid ja samal ajal tugevdada mõtet, et mitmekesisus on miski, mis inimkonda ühendab. Samuti julgustab väljapanek laiemat publikut arutlema vähemuste vastu suunatud diskrimineerimise üle ja olema teadlikud diskrimineerimise mõjust neile, kes seda kogevad.

«Näitus «Meist» loob ruumi kasvamiseks ja avardumiseks. Selles on inimeseks olemise ilu ja elu rikkust. Selles on inimlikku ühendust ja individuaalset eripära. Siin on intiimsust, lähedust ja sildade ehitamist. Siin tekib soov olla ise parem inimene ja aidata kaasa tervema ühiskonna loomisel.» ütleb näituse üks kuraatoritest Kristel Aimée Laur.

Poolas sündinud (1989) ja seni maailmas moefotograafina läbi löönud autor elab ja töötab Soomes ning tegu on tema esimese suurema dokumentaalfoto projektiga. Teda inspireerivad inimesed, riided, kohad ja loomulik valgus.

Näitus on Seta, Lõuna-Soome Etno, Helsingi pride-kogukonna ja Helsingi linna ühise projekti ning Caisa kultuurikeskuse ja Stoa vahelise koostöö tulemus. Projekti on rahastanud Soome justiitsministeerium.

Näitus on valminud koostöös Soome suursaatkonnaga.

Näituse toetajad: Eesti Kultuurkapital, Nordea, Sorainen, Märt Lume, Rain Rannu

Kuraatorid: Kristel Aimée Laur ja Toomas Järvet