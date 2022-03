VHK orkester ja dirigent Rasmus Puur esitlevad kontsertidega plaati Mart Saare muusikast

«Mart Saare muusika toob meid tugevalt selle juurde, millele me just nüüd igapäevaselt mõtleme - mis on Eesti, mis on siin omanäolist, mis on siin väärtuslikku,» kirjeldab plaadil ja kontsertidel kõlavat muusikat orkestri dirigent Rasmus Puur. «Ühtpidi on praegusel ajal kontserte anda raske, teistpidi ääretult vajalik. Et nii laval- kui saalisolijad saaksid korraks sellest argimaailmast ära, millessegi suuremasse.»