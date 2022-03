Sigur Rós esineb sügisel Riias

Bänd suundub esimesele maailmaturneele viimase viie aasta jooksul. Alustatakse aprillis USAs ning tuur jätkub sügisel Euroopas. Hetkel salvestab Sigur Rós ka uut albumit, nii et on kontserdil kuuleb kindlasti lisaks viimase 25 aasta loomingule ka täiesti uut muusikat.

Sigur Rós alustas tegevust aastal 1994 koosseisus vokalist/kitarrist Jón «Jónsi» Pór Birgisson, bassist Georg Hólm ja trummar Ágúst Ævar Gunnarsson. 1998. aastal liitus klahvpillimängija Kjartan Sveinsson, kellel muuseas on bändiliikmetest ainsana muusikaline haridus. 2013. aastal Sveinsson küll lahkus bändist, kuid veebruaris teatas Sigur Rós, et nüüd on ta tagasi ning see on bändi fännidele kahtlemata hea uudis.

Sigur Rósi esimene album «Von» ilmus 1997. aastal, rahvusvahelise tuntuseni jõuti aga teise plaadiga «Ágætis byrjun» (1999). Seni on bänd välja andnud seitse stuudioalbumit ning peagi on oodata kaheksanda ilmumist.

Kriitikud on Sigur Rósi muusikat kategoriseerinud enamasti post-rocki žanri, kuid aastate jooksul on sellesse loetellu lisandunud ka ambient, dream-rock ning dream-pop ja bändi loomingus on sarnasusi selliste kooslustega nagu Mogwai, Tangerine Dream ja Bark Psychosis. Sigur Rósi loomingut on kirjeldatud kui klassikalist ja minimalistlikku, aga meloodilist. Jónsi äratuntav falsett ning kitarrimängustiil, kus ta kasutab näiteks tšello poognat ning võimsad keelpillipartiid on bändi fännidele tuttavad lausa une pealt. Laulud on enamasti islandikeelsed, mõned aga ka Jónsi enda välja mõeldud Hopelandi keeles.