Loomingu Raamatukogus on ilmunud Byung-Chul Hani essee «Läbipaistvusühiskond», mille on saksa keelest tõlkinud Hasso Krull. Byung-Chul Han (sünd. 1959) on Koreas sündinud filosoof, kellest on viimasel aastakümnel kujunenud üks rahvusvaheliselt kõige loetumaid Saksa mõtlejaid. Tema tihedad väikeses formaadis raamatud puudutavad tänapäeva kõige põletavamaid küsimusi ning neid on ohtralt tõlgitud nii lääne kui ka ida keeltesse.