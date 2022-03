Tartu Elektriteater korraldab Ukraina filmide nädalalõpu Ukraina heaks

«Filmiprogramm kajastab selgelt meeleolusid Ukrainas viimastel aastatel. Näeme dokumentaalfilmides, kuidas eesti filmitegijad on kujutanud sõjalise pinge tiksumist, või kuidas kohalikud Ukraina filmitegijad on juba pikka aega kujutanud nende maa pingelist düstoopiat ning konfliktide lahvatamisi. Selle kõige kõrval on aga ka helgemaid filme, sest Ukraina kultuur ei ole ainult see, mis juhtub praegu. Vaid on mitmekesine ja rikkalik. Kindlasti tahavad vaatajad mõelda Ukraina peale, kuid näha ka midagi helgemat,» kommenteerib Ukraina filmide programmi Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts.

Reedel, 18. märtsil linastub Eesti ja Ukraina 2021. aasta koostööfilm «Sõda ja puuhobune», mille peategelaseks on Lääne-Ukrainast pärit Anatoli Ljutjuk, kes on omamoodi Tallinna vanalinna legend. Ta on Laboratooriumi tänavale rajanud ainulaadse maailma, mille põhituuma moodustavad Ukraina Kultuurikeskus ja kirik. Anatoli igapäevasele pühendumisele esitab väljakutse Ukrainas lahvatanud sõda, mida Anatoli ei suuda passiivselt kõrvalt vaadata. Ta organiseerib Eestis humanitaarabi ja annetuste kogumise ning sõidab otse rindejoonele.

Teise filmina saab reedel vaadata Valentyn Vasyanovychi «Peegeldust», mis esilinastus Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis. Filmi peategelaseks on kirurg Sergi, kes võetakse Ida-Ukraina konfliktitsoonis vene sõjaväe poolt vangi. Vangistuses näeb Sergi õudustäratavaid stseene alandamisest, vägivallast ja ükskõiksusest inimelu vastu. Pärast vabakslaskmist pöördub ta tagasi oma mugavasse keskklassi pereellu ja püüab leida eesmärki, ehitades uuesti üles suhet tütre ja eksabikaasaga.

Laupäeval, 19. märtsil on kavas lausa neli filmi, nende seas karm, kuid ainulaadne Myroslav Slaboshpytskiy ambitsioonikas debüütfilm «Hõim». Film on kurt-tummade viipekeeles. Tõlget, subtiitreid ja pealelugemist pole meelega, sest filmi tegelasteks on teismelised viipekeele kasutajad, mistõttu on vaataja täielikult visuaali ja ümbritsevate helide meelevallas. Läbi selle kummalise atmosfääri viiakse vaataja lähemale kurt-tummade noorukite kampade elule, pühendatakse nende seksuaalseiklustesse ja ka vägivaldsetesse omaksvõtu-rituaalidesse.

Samal päeval linastub Eesti režissööri Marianna Kaati Ukraina-teemaline dokumentaalfilm «Auk nr 8». Ida-Ukrainas asuvas Snižne linnas keerleb kõik ümber kivisöe. Kes saab, see kaevab – pargis, tänavatel ja koguni majade all, kus vaid leidub käik mahajäetud kaevandusse. On ainult aja küsimus, millal kogu linn kokku variseb. 15-aastane Jura peab kivisütt murdes ülal oma kaht õde ja iseennast. Vaatamata karmidele oludele püüab ta astuda täiskasvanuellu sirge seljaga.

Dokumentaalfilmidest jõuab laupäeval veel publiku ette Taani-Rootsi-Soome koostööfilm «Koerte kauge haukumine». Kuigi filmi keskmes on 10-aastane Oleg, kes elab sõjatsoonis Donetskis ning püüab oma igapäevaelu elada kesk püssipauke, on tegemist siiski helgema dokumentaalfilmiga, hoolimata sõjateemast ja karmist reaalsusest. Näeme Olegi suhted teda kasvatanud vanaemaga ja mängukaaslastega ning seda, et ka sõjakoledustes on võimalik lähedastega suhteid hoida, olla hooliv.